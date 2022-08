UFFICIALE | Sirigu al Napoli | il benvenuto di De Laurentiis FOTO

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il presidente del, Aurelio Dedà ila Salvatore. Il portiere (classe 1987 ex PSG e Torino) arriva...

napolipiucom : Sirigu ufficiale al Napoli, arriva il tweet di De Laurentiis #calcionapoil #napoli #sirigu #veronanapoli… - DilectisG : RT @UEFAcom_it: UFFICIALE - Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli ?? #UCL - UEFAcom_it : UFFICIALE - Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli ?? #UCL - allgoalsnapoli : UFFICIALE - De Laurentiis annuncia Sirigu: 'Benvenuto Salvatore!' #forzanapolisempre #adl #calciomercato… - chiaroferragnoz : #Sirigu ufficiale. Le sue prime parole da calciatore del #SSCNapoli : “Quanto tempo son stato lì dentro?”. Ogni rif… -

Manca ormai davvero poco alla prima giornata di Serie A . E quindi anche all'esordio del Napoli . Quale sarà la prima formazione della stagioneTMW si sbilancia e dà già le probabili formazioni di Hellas Verona - Napoli di lunedì 15 agosto, ore 18.30, allo stadio Bentegodi: HELLAS VERONA (3 - 5 - 2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, ...Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radiodella SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: Del Genio sul ...La situazione riguardante la porta, per il Napoli, rappresenta un grande interrogativo dalla partenza di David ...Salvatore Sirigu è un nuovo portiere del Napoli, arriva il tweet ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis.