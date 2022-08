Ucraina, il video tra ironia e minaccia del ministero della Difesa: 'Russi, non andate in vacanza in Crimea' (Di giovedì 11 agosto 2022) La guerra è fatta anche di propaganda, e quella tra Russia e Ucraina non fa di certo eccezione, tutt'altro. In un video diffuso dal ministero della Difesa di Kiev, dai toni sarcastici, viene ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) La guerra è fatta anche di propaganda, e quella traa enon fa di certo eccezione, tutt'altro. In undiffuso daldi Kiev, dai toni sarcastici, viene ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'La guerra finirà con la liberazione della Crimea'. Il presidente ucraino nel consueto discorso… - UKRinIT : Il Presidente Volodymyr Zelenskyy: 'Oggi si presta molta attenzione al tema della Crimea. E giustamente. Perché la… - Tg3web : 'Non mi pare corretto chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi e non chiederlo, prima ancora, a chi lo sta at… - ROBYBOX : RT @My_Salute: Il ministero della Difesa ucraino ha ufficialmente raccomandato agli 'rispettati ospiti russi di non visitare la Crimea ucra… - Psyclo_Bo : RT @RositaCaotica: preziosissimo @KasperReloaded grazie per aver tradotto quest'intervista. ?? Roger Waters accusa Biden sull'Ucraina: 'Ma… -