Sorteggio tabellone Masters 1000 Cincinnati 2022: programma, data, orario, tv e streaming (Di giovedì 11 agosto 2022) Il programma, la date, l’orario, la copertura tv e streaming del Sorteggio per il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati 2022, torneo di scena sul cemento outdoor statunitense. L’evento sui campi dell’Ohio garantirà la partecipazione di talenti del calibro di Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Novak Djokovci, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas; presenti inoltre gli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l’uno volenteroso di dar seguito al suo momento positivo e l’altro in cerca di riscatto dopo l’uscita di scena all’esordio in quel di Montreal. Impossibile non menzionare, peraltro, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Dominic Thiem e Stan Wawrinka; l’australiano sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, mentre gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Il, la date, l’, la copertura tv edelper ilprincipale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor statunitense. L’evento sui campi dell’Ohio garantirà la partecipazione di talenti del calibro di Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Novak Djokovci, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas; presenti inoltre gli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l’uno volenteroso di dar seguito al suo momento positivo e l’altro in cerca di riscatto dopo l’uscita di scena all’esordio in quel di Montreal. Impossibile non menzionare, peraltro, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Dominic Thiem e Stan Wawrinka; l’australiano sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, mentre gli ...

sportface2016 : Masters 1000 #Cincinnati: come e quando seguire il sorteggio del main draw in diretta - zazoomblog : Champions League 2022-2023 sorteggio terzo turno: tabellone e accoppiamenti - #Champions #League #2022-2023 - JohannesLeh : @federtennis @MartinaTrevisa3 Nessun rimpianto, la Trevisan ha giocato al suo meglio, sfruttando al massimo il sort… - tennismadeinita : Tabellone di #Fognini a #Montreal????: 1°T = #Rune ???? 2°T = #Berrettini ???? 3°T = #Sinner ???? Scoperto in esclusiva l'a… - LelemasiMASI : ATP Montreal, verso il sorteggio del tabellone: Sinner e Berrettini teste di serie n. 7 e 11-… -