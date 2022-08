Sinner-Carreno Busta, ATP Montreal 2022: precedenti in parità. Spagnolo in forma debordante (Di giovedì 11 agosto 2022) Jannik Sinner sarà chiamato alla grande impresa al Masters 1000 di Montreal. Nel cuore della notte italiana, infatti, il nostro alfiere sarà impegnato in un incontro degli ottavi di finale sul cemento canadese quanto mai complicato. Sulla strada dell’altoatesino si staglia il pericolosissimo Spagnolo Pablo Carreno Busta. Per ulteriori informazioni chiedere a Matteo Berrettini, sconfitto in maniera perentoria nel match d’esordio proprio per mano del classe 1991. Cosa dovremo attenderci dall’ultimo incontro del programma odierno del Campo Centrale di Montreal? Per prima cosa grande battaglia ed equilibrio, come dimostrando i precedenti tra i due. Non sono molti, essendo solamente un paio, ma sono decisamente significativi. Il primo incontro tra i due si ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Janniksarà chiamato alla grande impresa al Masters 1000 di. Nel cuore della notte italiana, infatti, il nostro alfiere sarà impegnato in un incontro degli ottavi di finale sul cemento canadese quanto mai complicato. Sulla strada dell’altoatesino si staglia il pericolosissimoPablo. Per ulteriori inzioni chiedere a Matteo Berrettini, sconfitto in maniera perentoria nel match d’esordio proprio per mano del classe 1991. Cosa dovremo attenderci dall’ultimo incontro del programma odierno del Campo Centrale di? Per prima cosa grande battaglia ed equilibrio, come dimostrando itra i due. Non sono molti, essendo solamente un paio, ma sono decisamente significativi. Il primo incontro tra i due si ...

Eurosport_IT : SIIIIIIIIINNNER ???????? Dopo un primo set negativo, Jannik Sinner rimonta e vince sul francese: ad attenderlo al terz… - WeAreTennisITA : Oggi in campo Fognini e Berrettini ???? A Montreal tocca a Matteo e Fabio, e per entrambi due primi turni non proprio… - OA_Sport : #Sinner-Carreno Busta, ATP Montreal 2022: precedenti in parità. Spagnolo in forma debordante #Tennis #RogersCup - infoitsport : Sinner-Carreno oggi all'ATP Montreal: orario e dove vedere in diretta tv la partita di tennis - disinformate_it : 'Atp Montreal: Sinner batte Mannarino e vola agli ottavi. Ora in campo Carreno Busta' - Corriere della Sera -