Si parte dal Cosenza: la squadra che ha “ridimensionato” la Strega (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gran parte dei mali sono iniziati “quando la squadra ha perso di vista l’obiettivo dei primi due posti“. Parole di Fabio Caserta, l’uomo che dalla scorsa stagione siede sulla panchina del Benevento. Quando i giallorossi hanno capito di aver gettato al vento l’ennesima occasione, dovendosi accontentare dei play off, è in quel preciso istante che hanno smarrito definitivamente la bussola. E’ successo in una serata di metà aprile, in un recupero infrasettimanale che avrebbe dovuto portare la Strega a essere padrona del proprio destino. A tre minuti dal novantesimo, invece, il colpo di testa di Camporese ebbe l’effetto di una sentenza, di una condanna. Da quella notte calabrese qualcosa si è spezzato, nonostante il tentativo di provare a raggiungere un sogno attraverso la scappatoia degli spareggi. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Grandei mali sono iniziati “quando laha perso di vista l’obiettivo dei primi due posti“. Parole di Fabio Caserta, l’uomo che dalla scorsa stagione siede sulla panchina del Benevento. Quando i giallorossi hanno capito di aver gettato al vento l’ennesima occasione, dovendosi accontentare dei play off, è in quel preciso istante che hanno smarrito definitivamente la bussola. E’ successo in una serata di metà aprile, in un recupero infrasettimanale che avrebbe dovuto portare laa essere padrona del proprio destino. A tre minuti dal novantesimo, invece, il colpo di testa di Camporese ebbe l’effetto di una sentenza, di una condanna. Da quella notte calabrese qualcosa si è spezzato, nonostante il tentativo di provare a raggiungere un sogno attraverso la scappatoia degli spareggi. ...

