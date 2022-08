Salernitana, lo Strasburgo dice no per Diallo. Ufficiale Vilhena (Di giovedì 11 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Entra sempre più nel vivo il mercato della Salernitana.?Dopo aver ingaggiato la mezzala olandese Tonny Vilhena, il quale ieri ha svolto le visite mediche, è stato ufficializzato (prestito secco con diritto di riscatto), ha preso la maglia numero 10 e questa mattina si metterà a disposizione di Nicola, ieri la società granata ha chiuso per l’ingaggio di Antonio Candreva. Un anno di contratto con rinnovo in caso di salvezza per l’ex centrocampista della Nazionale nonchè di Juve, Lazio ed Inter, che arriva alla Salernitana a titolo definitivo dalla Sampdoria. Questa mattina Candreva si sottoporrà alle visite mediche e potrebbe subito mettersi a disposizione di Nicola per cercare di essere in campo domenica con la Roma. ORA TUTTO SU MAGGIORE Due colpi, questi, solo per cominciare. Infatti nelle prossime ore De ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Entra sempre più nel vivo il mercato della.?Dopo aver ingaggiato la mezzala olandese Tonny, il quale ieri ha svolto le visite mediche, è stato ufficializzato (prestito secco con diritto di riscatto), ha preso la maglia numero 10 e questa mattina si metterà a disposizione di Nicola, ieri la società granata ha chiuso per l’ingaggio di Antonio Candreva. Un anno di contratto con rinnovo in caso di salvezza per l’ex centrocampista della Nazionale nonchè di Juve, Lazio ed Inter, che arriva allaa titolo definitivo dalla Sampdoria. Questa mattina Candreva si sottoporrà alle visite mediche e potrebbe subito mettersi a disposizione di Nicola per cercare di essere in campo domenica con la Roma. ORA TUTTO SU MAGGIORE Due colpi, questi, solo per cominciare. Infatti nelle prossime ore De ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Salernitana, vicino #Diallo dello #Strasburgo - DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana, trattativa per #Diallo dello #Strasburgo - salernonotizie : Salernitana, ore calde per De Sanctis: ora si punta a Diallo (Strasburgo) e Maggiore (Spezia) - infoitsport : Salernitana, ore calde per De Sanctis: ora si punta a Diallo (Strasburgo) e Maggiore (Spezia) - sportli26181512 : Salernitana, offerta per un attaccante dello Strasburgo: Secondo quanto riportato da L'Equipe, la Salernitana avreb… -