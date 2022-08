Renzi e Calenda insieme | bugiardo & più bugiardo? Segui la diretta con Peter Gomez

(Di giovedì 11 agosto 2022) Finalmente è stato raggiunto l’accordo elettorale tra Matteoe Carlo. I due, in passato, si sono scontrati più di una volta, tanto che il leader di Azione aveva garantito che mai avrebbe fatto un accordo con l’ex segretario del Pd. Sulla loro intesa, e su quello che potrebbe accadere, a partire dalle ore 16 l’intervento indi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiuseppeConteIT : Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di R… - fattoquotidiano : Quando Calenda disse ad Accordi&Disaccordi: “Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 18 milioni di volte. Ecco cosa mi f… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Calenda gonfiato: vale solo il 2% Che vada con il Pd o corra da solo, il fondato… - mariamacina : RT @maxdantoni: Vediamo un po'. Se alle prossime elezioni la coalizione di destra sfonda e prende la maggioranza avremo un governo Meloni-S… - Cor_Core_Acceso : RT @AUniversale: @CarloCalenda @matteorenzi @ItaliaViva @Azione_it 'Non farò politica con Renzi. Il suo modo di fare politica mi fa orrore'… -

E' stato definito l'accordo elettorale tra il leader di Iv, Matteo, e quello di Azione, Carlo. " Nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. ...Il leader di Italia viva: 'Abbiamo deciso di provarci. Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale Terzo polo'. Di Maio: 'Carloè un bullo'. Serracchiani su Meloni: 'Nasconde la verità sul Pnrr'. Berlusconi: 'Toglieremo l'Iva sui beni di prima necessità'«Sono molto contento, ringrazio Renzi per la generosità. Penso che quello che dobbiamo fare adesso è smettere di parlare di alchimie e iniziare a parlare di programmi». A parlare è il leader di Azione ..."Tutti parlano da giorni di 'Terzo Polo'. Abbiamo deciso di provarci". Così, in un post su Facebook, Matteo Renzi annuncia di aver raggiunto l'accordo con Azione, spiegando che "il 25 settembre trover ...