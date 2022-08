RaiPlay da oggi disponibile anche su SkyQ

(Di giovedì 11 agosto 2022) La Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale dal’appsaràsulla piattaforma Sky Q.Gli abbonati Sky con Sky Q - via satellite o via internet – potranno accedere adirettamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando “Apri”. Potrannoaccedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili su.Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta:“Con l’accordo Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento...

