Parchi acquatici, 10 strutture chiuse dai Nas per gravi irregolarità (Di giovedì 11 agosto 2022) I Carabinieri dei Nas hanno scoperto 83 strutture irregolari (pari al 28% degli obiettivi ispezionati) sulle 288 ispezionate. Ciò ha portato alla contestazione di 108 sanzioni penali e amministrative per oltre 40 mila euro. Sono stati inoltre disposti 10 provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti impianti e aree ricreative acquatiche a causa di gravi criticità ritenute incompatibili con la prosecuzione dell'attività ludica e con la frequentazione degli utenti. È questo il risultato di una campagna di controlli eseguita dai Nas per verificare il livello di sicurezza dei servizi offerti, in relazione al prevedibile aumento di accessi degli utenti connesso con il flusso vacanziero e con le condizioni climatiche caratterizzate da intense temperature. In 4 episodi nelle province di Messina, Viterbo e Latina, i controlli dei Carabinieri hanno ...

