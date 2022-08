Non solo la Juventus su Zaniolo, si inserisce un club di Premier! (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo un mercato fatto di emozioni, colpi di scena e affari, la Roma inizia a pensare alle questioni interne al club. La più importante è forse quella riguardante Nicolò Zaniolo. Con l’arrivo di Paulo Dybala, l’eroe della Conference League potrebbe trovare meno spazio rispetto a quanto gli fosse stato promesso una stagione fa da Mourinho. Nell’edizione odierna, Il Messaggero fa il punto sulla situazione dell’esterno della Nazionale. Avrebbe diverse contendenti, in particolare il Tottenham, a corteggiarlo, ma non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Zaniolo Tottenham Roma La richiesta della Roma è di 50 milioni senza contropartite, la stessa fatta alla Juventus che ha deciso di abbandonare questa pista. Zaniolo, dunque, non è sul mercato, ma i giallorossi potrebbero lasciarlo partire ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo un mercato fatto di emozioni, colpi di scena e affari, la Roma inizia a pensare alle questioni interne al. La più importante è forse quella riguardante Nicolò. Con l’arrivo di Paulo Dybala, l’eroe della Conference League potrebbe trovare meno spazio rispetto a quanto gli fosse stato promesso una stagione fa da Mourinho. Nell’edizione odierna, Il Messaggero fa il punto sulla situazione dell’esterno della Nazionale. Avrebbe diverse contendenti, in particolare il Tottenham, a corteggiarlo, ma non sono ancora arrivate offerte ufficiali.Tottenham Roma La richiesta della Roma è di 50 milioni senza contropartite, la stessa fatta allache ha deciso di abbandonare questa pista., dunque, non è sul mercato, ma i giallorossi potrebbero lasciarlo partire ...

