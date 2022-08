Niente domiciliari per Simba La Rue. Il trapper «è inaffidabile e manca di autocontrollo» (Di giovedì 11 agosto 2022) Niente domiciliari per Simba La Rue. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini, che ha respinto la richiesta del cantante 20enne di Lecco arrestato con altri tre giovani nell’inchiesta sulla presunta faida tra gruppi di trapper rivali lombardi. Simba, o Mohamed Lamine Saida, è in carcere da fine luglio con le accuse, tra le altre, di sequestro e lesioni nei confronti di Mohamed Amine Amagour, il collega noto con lo pseudonimo di Touché che il 9 giugno è stato picchiato e tenuto in auto per 2 ore. Tutto ripreso dagli smartphone dei presenti e condiviso sui social. Nell’ordinanza, il giudice scrive come non sia «pervenuta alcuna accettazione e disponibilità in merito a un programma di recupero». Per questo motivo, secondo il gip sarebbe difficile che Simba possa interrompere i ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022)perLa Rue. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini, che ha respinto la richiesta del cantante 20enne di Lecco arrestato con altri tre giovani nell’inchiesta sulla presunta faida tra gruppi dirivali lombardi., o Mohamed Lamine Saida, è in carcere da fine luglio con le accuse, tra le altre, di sequestro e lesioni nei confronti di Mohamed Amine Amagour, il collega noto con lo pseudonimo di Touché che il 9 giugno è stato picchiato e tenuto in auto per 2 ore. Tutto ripreso dagli smartphone dei presenti e condiviso sui social. Nell’ordinanza, il giudice scrive come non sia «pervenuta alcuna accettazione e disponibilità in merito a un programma di recupero». Per questo motivo, secondo il gip sarebbe difficile chepossa interrompere i ...

