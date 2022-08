Montagna Fvg | in crescita le imprese 

Leggi su udine20

(Di giovedì 11 agosto 2022) Nel 2021, per la prima volta dal 2006, è positivo il saldo fra imprese iscritte e cessate con sede nellafriulana: lo scorso anno chiude con un tasso didel +1,32%, dopo quasi un quindicennio di segni meno. È il dato che emerge dall’Osservatorio sulladel Friuli Venezia Giulia che il Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udineproduce periodicamente e che ha recentemente aggiornato. Lo studio prende in esame le imprese in 58 comuni montani della regione, tra Carnia, Canal del Ferro, Val Canale, lapordenonese e altri: in tutto 4.588 imprese attive, concentrate per la maggior parte in Carnia (2.642), e con una percentuale di imprese artigiane sul totale delle imprese attive che supera di un punto la media regionale (31,9% contro il 30,9%). Sempre la Carnia risulta avere il ...