Milan | Gazzetta | “Contro l’Udinese non si cambia il passato”

Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la squadra Milan e la Gazzetta per la prima di campionato i rossoneri non cambiano dal passato. "Stefano Pioli vuole imboccare da subito la strada per il successo e nessuno meglio dei suoi campioni conosce la via. Il Milan ripartirà da loro: per i giovani ci sarà spazio (per De Ketelaere soprattutto), nel frattempo solo guide esperte. Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione se ha saputo cucirsi lo scudetto sul petto. Ci sarà il tricolore sulla maglia di Maignan: miglior portiere dello scorso campionato, una garanzia di solidità. «Determinante non solo per le parate, ma con la sua semplice presenza», le parole di Pioli. Campioni come Calabria e Theo, come Tomori e Kalulu. Giovani e meno giovani, di certo ...

