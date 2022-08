Maria De Filippi, dramma per la conduttrice: “Troppo dolore, non so se avrò la forza” (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria De Filippi si lascia andare a una confessione dolorosa e carica di paura che ha sconvolto i fan. Siamo abituati a vederla sempre seria, con quell’alone di donna forte che la contraddistingue, ma Maria De Filippi è umana e, sebbene non si apra così spesso, quando lo fa è in grado di emozionare tutti. In una delle ultime interviste ha svelato un segreto che ha sconvolto i fan, una paura che l’attanaglia da diversi anni. Nata a Milano il 5 dicembre 1961, è arrivata in TV lavorando come conduttrice di Amici, ottenendo sempre più notorietà e apprezzamento durante gli anni. Tra i programmi più famosi e di successo da lei condotti ci sono Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tù sì que vales, Italia’s got Talent e Amici di Maria De Filippi, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 agosto 2022)Desi lascia andare a una confessione dolorosa e carica di paura che ha sconvolto i fan. Siamo abituati a vederla sempre seria, con quell’alone di donna forte che la contraddistingue, maDeè umana e, sebbene non si apra così spesso, quando lo fa è in grado di emozionare tutti. In una delle ultime interviste ha svelato un segreto che ha sconvolto i fan, una paura che l’attanaglia da diversi anni. Nata a Milano il 5 dicembre 1961, è arrivata in TV lavorando comedi Amici, ottenendo sempre più notorietà e apprezzamento durante gli anni. Tra i programmi più famosi e di successo da lei condotti ci sono Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tù sì que vales, Italia’s got Talent e Amici diDe, ...

