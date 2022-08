LIVE Camila Giorgi-Pegula 6-3 0-6, WTA Toronto 2022 in DIRETTA: l’americana piazza il bagel nel secondo set (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 CHE DIRITTO DELLA MARCHIGIANA 15-15 Quarto doppio fallo dell’azzurra. 15-0 Buona prima di Giorgi. INIZIO TERZO SET 21.40 Rientrata l’azzurra dopo il toilet break per schiarirsi le idee e capire come fronteggiare il vento. 21.38 secondo parziale senza storia perso da Camila Giorgi contro Jessica Pegula che riapre il match a Toronto: l’azzurra subisce un perentorio 0-6 perdendo tre volte il servizio a suon di errori e accelerazioni avversarie. FINE secondo SET 0-6 bagel SUBITO DA Camila Giorgi! 40-30 Pegula non trova ritmo in uscita dal servizio. 40-15 DUE SET POINT Pegula! 30-15 Lungo il rovescio ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 CHE DIRITTO DELLA MARCHIGIANA 15-15 Quarto doppio fallo dell’azzurra. 15-0 Buona prima di. INIZIO TERZO SET 21.40 Rientrata l’azzurra dopo il toilet break per schiarirsi le idee e capire come fronteggiare il vento. 21.38parziale senza storia perso dacontro Jessicache riapre il match a: l’azzurra subisce un perentorio 0-6 perdendo tre volte il servizio a suon di errori e accelerazioni avversarie. FINESET 0-6SUBITO DA! 40-30non trova ritmo in uscita dal servizio. 40-15 DUE SET POINT! 30-15 Lungo il rovescio ...

PublicFadz : ??????LIVE?????? ??????WTA (Canadian Open)?????? Camila Giorgi ML -175 (1U) #GamblingTwitter - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Toronto 2022 - Camila Giorgi torna in campo per puntare ai quarti di finale in Canada! L’azzurra… - livetennisit : WTA 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Camila Giorgi (LIVE) - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pegula WTA Toronto 2022 in DIRETTA: obiettivo quarti di finale si gioca nel tardo pomeriggio -… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Mertens 6-3 7-5, WTA Toronto 2022 in DIRETTA -