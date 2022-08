L'attacco ucraino alla base aerea russa in Crimea è un messaggio forte a Mosca (Di giovedì 11 agosto 2022) Le immagini satellitari che sono state diffuse ieri dalla società americana Planet Labs mostrano che i danni provocati dalle esplosioni avvenute lo scorso 10 agosto, intorno alle 15.30 (ora locale) nella base aerea russa di Saki vicino a Novodorivka, luogo di villeggiatura sulla costa occidentale della Crimea, sono molto più gravi di quanto i russi ammettono. Scorrendo le immagini si possono vedere che sono stati distrutti almeno 8 aerei da guerra, diversi edifici e tutta l’area circostante, dove decine di auto sono esplose. Secondo la Tass l’aerodromo militare di Saki verrebbe utilizzato anche dal ministero russo della Difesa, per gli aerei della marina, visto che «vi è un campo di atterraggio con il sistema di addestramento Nitka, uno dei due impiegati dai russi per le esercitazioni di decollo e ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 agosto 2022) Le immagini satellitari che sono state diffuse ieri dsocietà americana Planet Labs mostrano che i danni provocati dalle esplosioni avvenute lo scorso 10 agosto, intorno alle 15.30 (ora locale) nelladi Saki vicino a Novodorivka, luogo di villeggiatura sulla costa occidentale della, sono molto più gravi di quanto i russi ammettono. Scorrendo le immagini si possono vedere che sono stati distrutti almeno 8 aerei da guerra, diversi edifici e tutta l’area circostante, dove decine di auto sono esplose. Secondo la Tass l’aerodromo militare di Saki verrebbe utilizzato anche dal ministero russo della Difesa, per gli aerei della marina, visto che «vi è un campo di atterraggio con il sistema di addestramento Nitka, uno dei due impiegati dai russi per le esercitazioni di decollo e ...

