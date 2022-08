Ida Platano e la corsa in ospedale: “Scusate, sto male” | Cos’ha la dama? (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo qualche giorno di assenza dai social, Ida Platano è tornata con un aggiornamento sulla sua salute. Come sta la dama? Una delle protagoniste di ‘Uomini e Donne‘ ha fatto preoccupare tutti sul web dopo essersi assentata dai suoi profili social, sui quali è solitamente molto attiva. La preoccupazione dei fan è aumentata quando la dama è tornata postando una foto scattata direttamente in ospedale. Insieme al foto ha anche annunciato di non essere stata benissimo in quest’ultimo periodo, motivo per il quale ha deciso di recarsi in ospedale. “Ciao belli miei” ha salutato così i suoi fan su Instagram, per poi continuare “Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”. Al post non aveva aggiunto altre informazioni, ma non ci sarebbe comunque ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo qualche giorno di assenza dai social, Idaè tornata con un aggiornamento sulla sua salute. Come sta la? Una delle protagoniste di ‘Uomini e Donne‘ ha fatto preoccupare tutti sul web dopo essersi assentata dai suoi profili social, sui quali è solitamente molto attiva. La preoccupazione dei fan è aumentata quando laè tornata postando una foto scattata direttamente in. Insieme al foto ha anche annunciato di non essere stata benissimo in quest’ultimo periodo, motivo per il quale ha deciso di recarsi in. “Ciao belli miei” ha salutato così i suoi fan su Instagram, per poi continuare “Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”. Al post non aveva aggiunto altre informazioni, ma non ci sarebbe comunque ...

infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano in ospedale: “Non sto tanto bene” - infoitcultura : “Fortissime emicranie”, Ida Platano costretta ad andare in ospedale: ecco cosa è successo - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Ida Platano messaggio dall’ospedale, ecco come sta | MondoTV 24 #IdaPlatano #uominiedonne #10agosto - infoitsalute : Uomini e donne, Ida Platano in ospedale: 'E' iniziato tutto con forti emicranie...' - infoitsalute : Uomini e Donne, Ida Platano malata: la foto dall'ospedale -