I figli staranno con lei a Los Angeles. Ma Jason Sudeikis dice che quella non è mai stata la loro residenza permanente (Di giovedì 11 agosto 2022) Olivia Wilde ha vinto il primo round della battaglia legale contro l'ex Jason Sudeikis, con il quale si è lasciata nel 2020, per la custodia dei due figli Otis, 8 anni, e Daisy, 5. L'attore 46enne (due Emmy per il ruolo nella serie Apple Ted Lasso) aveva infatti intentato la causa per l'affidamento dei bambini nell'ottobre 2021 al Tribunale della famiglia di New York. Ma il giudice, secondo quanto riferito da PageSix, accogliendo le tesi degli avvocati della madre, ha respinto la richiesta. Il motivo? Sostiene che lo Stato di residenza dei due bimbi «non è New York ma piuttosto la California», e dunque la Corte newyorchese «non ha giurisdizione per discutere il caso».

