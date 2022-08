Elezioni, un confronto tra la sinistra di una volta e quella di oggi: di male in peggio (Di giovedì 11 agosto 2022) Dalla mia torre d’avorio osservo con divertito distacco le baruffe relative alle prossime Elezioni e quello che mi colpisce è come – anche con una certa supponenza e certezza – le formazioni politiche e gli stessi partiti parlino di sinistra e di destra, come se fossero concetti oggettivi. E i media di conseguenza. In realtà c’è una grande confusione sotto il cielo. Dire sinistra e destra non è come dire maschio e femmina o viceversa (ovvio). Io sono assolutamente certo che se si chiedesse ad un uomo politico o ad un uomo della strada di individuare sinistra e destra ognuno darebbe la sua definizione. Per puro esempio, io sono nato e cresciuto in una famiglia che si definiva di sinistra. Mio padre leggeva l’Espresso ed essere di sinistra negli anni Sessanta significava essere o stare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Dalla mia torre d’avorio osservo con divertito distacco le baruffe relative alle prossimee quello che mi colpisce è come – anche con una certa supponenza e certezza – le formazioni politiche e gli stessi partiti parlino die di destra, come se fossero concetti oggettivi. E i media di conseguenza. In realtà c’è una grande confusione sotto il cielo. Diree destra non è come dire maschio e femmina o viceversa (ovvio). Io sono assolutamente certo che se si chiedesse ad un uomo politico o ad un uomo della strada di individuaree destra ognuno darebbe la sua definizione. Per puro esempio, io sono nato e cresciuto in una famiglia che si definiva di. Mio padre leggeva l’Espresso ed essere dinegli anni Sessanta significava essere o stare ...

