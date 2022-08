Di Lorenzo ai tifosi | “Fidatevi del Napoli!” | poi gli elogi per Kvaratskhelia e Kim!

(Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo le partenze diInsigne e Kalidou Koulibaly, al Napoli mancava un capitano. Secondo quanto riferito da Luciano Spalletti, nel corso del ritiro di Dimaro, la scelta della squadra è ricaduta su Giovanni Di. Napoli, Giovanni Di(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il terzino azzurro, campione d’Europa con l’Italia di Mancini, sarà quindi il nuovo capitano dei partenopei. Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano Il Roma, Diparla di questa nuova responsabilità e prova a tracciare una strada per il nuovo corso del Napoli. DI seguito le parole del nuovo capitano azzurro: Allora come ci si sente da capitano del Napoli? “È?una bella responsabilità. Ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata”. Si ...

