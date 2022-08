Covid oggi Corea Nord, Kim annuncia "vittoria" contro virus (Di giovedì 11 agosto 2022) Seul, 11 ago. (Adnkronos) - Kim Jong-un dichiara "vittoria" nella lotta al coronavirus in Corea del Nord, passati tre mesi da quando Pyongyang ha riconosciuto i primi casi di "febbre". E dalla sorella, Kim Yo-jong, arrivano accuse alla Corea del Sud e la rivelazione - riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap - che anche il fratello ha avuto a un certo punto la "febbre alta". Kim ha "dichiarato solennemente la vittoria nella campagna anti-epidemia di massima emergenza per sterminare il nuovo coronavirus che aveva fatto breccia nel nostro territorio e per proteggere la vita e la salute delle persone", ha scritto l'agenzia Kcna come riportato dalla sudCoreana Yonhap. Kim ha comunque insistito sulla necessità di un'attenzione continua e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Seul, 11 ago. (Adnkronos) - Kim Jong-un dichiara "" nella lotta al coronaindel, passati tre mesi da quando Pyongyang ha riconosciuto i primi casi di "febbre". E dalla sorella, Kim Yo-jong, arrivano accuse alladel Sud e la rivelazione - riporta l'agenzia sudna Yonhap - che anche il fratello ha avuto a un certo punto la "febbre alta". Kim ha "dichiarato solennemente lanella campagna anti-epidemia di massima emergenza per sterminare il nuovo coronache aveva fatto breccia nel nostro territorio e per proteggere la vita e la salute delle persone", ha scritto l'agenzia Kcna come riportato dalla sudna Yonhap. Kim ha comunque insistito sulla necessità di un'attenzione continua e di ...

