Carl Brave racconta gli oggetti di cui non può fare a meno (Di giovedì 11 agosto 2022) Carl Brave - aka Carlo Luigi Coraggio - è uno degli artisti più apprezzati del momento. Romano, classe 1989, Carlo ha scalato le vette musicali partendo dal genere indie 10 anni fa. Ora vanta collaborazioni con grandi nomi del panorama italiano e d'estate le sue canzoni diventano hit, come Hula-Hoop con Noemi. Le sue canzoni sono poesie melodiche. Roma è la sua ispirazione più grande e la Lupa si sente in ogni testo. Dorme con la mascherina per il buio, ama il basket e scrive. Scrive moltissimo, viaggia e si lascia ispirare per melodie e sound. Ora è in tour e per l'occasione noi lo abbiamo incontrato e abbiamo voluto scoprire quali sono gli oggetti da cui non si separa mai.

