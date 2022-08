Atletico | Zarraga punta a undici contro il Maiorca

Leggi su justcalcio

2022-08-11 13:12:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: Oierè una delle notizie positive della preseason dell'Athletic. Dopo una campagna piuttosto grigia, il centrocampista ha fatto un passo avanti per recuperare la versione che lo ha fatto approdare in prima squadra. Con l'esordio in campionato alle porte, il suo livello di amichevoli, specie nelle ultime, lo fa hanno molte opzioni per iniziareil. nel calcio, il getxotarra si sente molto a suo agio nel ruolo che gli ha assegnato il Txingurri. Nonostante fosse consapevole che la sua posizione ideale era quella interna, in un centrocampo con tre giocatori, Marcelino ha capito che il punto in cui si inserisce meglio nel suo sistema è la fascia destra. Questo, sommato ai problemi di fiducia che aveva, non gli ...