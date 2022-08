Ariete (Di giovedì 11 agosto 2022) Suggerimenti per ottenere il massimo dalle prossime settimane: 1. Esercita la tua forza di volontà a caso solo per mantenerla in allenamento. 2. Cerca di realizzare le tue stesse esagerate aspettative. 3. Discuti per divertimento. Scherza in... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Suggerimenti per ottenere il massimo dalle prossime settimane: 1. Esercita la tua forza di volontà a caso solo per mantenerla in allenamento. 2. Cerca di realizzare le tue stesse esagerate aspettative. 3. Discuti per divertimento. Scherza in... Leggi

