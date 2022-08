Arbitri, il piano Rocchi: più Var e fuorigioco, severità sui rigori (Di giovedì 11 agosto 2022) Rivistazione del concetto di giocata e devizione sul fuorigioco, con offside quindi pià frequenti. Le intemperanze degli allenatori a bordocampo non saranno più tollerate. Maggiore attenzione alla comunicazione tra Arbitri e Var. Più utilizzo del Var e obiettivo ridurre ancora ulteriormente il numero dei cosiddetti “rigorini”. Sono queste le novità a livello arbitrale indicate dal Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Rivistazione del concetto di giocata e devizione sul, con offside quindi pià frequenti. Le intemperanze degli allenatori a bordocampo non saranno più tollerate. Maggiore attenzione alla comunicazione trae Var. Più utilizzo del Var e obiettivo ridurre ancora ulteriormente il numero dei cosiddetti “ni”. Sono queste le novità a livello arbitrale indicate dal Calcio e Finanza.

