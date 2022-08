Verso Lecce-Inter, venerdì alle 15 la conferenza stampa di Simone Inzaghi (Di mercoledì 10 agosto 2022) venerdì Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter E’ tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. L’Inter sarà protagonista sul campo del Lecce nella giornata di apertura del campionato. venerdì Simone Inzaghi presenterà la sfida ai giallorossi nella consueta conferenza stampa pre partita: l’allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 15:00. “L’Inter farà il suo debutto in campionato sabato 13 agosto per la prima giornata di Serie A 2022/2023: l’appuntamento è al Via Del Mare alle 20:45 per la ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)inalla vigilia diE’ tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. L’sarà protagonista sul campo delnella giornata di apertura del campionato.presenterà la sfida ai giallorossi nella consuetapre partita: l’natore nerazzurro risponderàdomande dei giornalisti a partire dore 15:00. “L’farà il suo debutto in campionato sabato 13 agosto per la prima giornata di Serie A 2022/2023: l’appuntamento è al Via Del Mare20:45 per la ...

