Uomini e Donne, la dama in ospedale: fan in allerta per la sua salute (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un’improvvisa notizia ha a che fare con il ricovero in ospedale di una dama di Uomini e Donne molto seguita e apprezzata dai fan. Di chi si tratta e cosa è successo al riguardo? Una dama del trono over di Uomini e Donne che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di fan, adesso continua ad attirare le attenzioni dei telespettatori a causa di un suo ricovero improvviso in ospedale. La notizia ha fatto il giro del web dopo che sul profilo sociale della donna si era vista una foto in cui era visibile il suo polso con il braccialetto tipico che si assegna ai pazienti in procinto di sottoporsi ad una visita. Lo scatto ha ripreso alcuni angoli del nosocomio, come per esempio lo sfondo della stanza dove la star televisiva si trovava in ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un’improvvisa notizia ha a che fare con il ricovero indi unadimolto seguita e apprezzata dai fan. Di chi si tratta e cosa è successo al riguardo? Unadel trono over diche ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di fan, adesso continua ad attirare le attenzioni dei telespettatori a causa di un suo ricovero improvviso in. La notizia ha fatto il giro del web dopo che sul profilo sociale della donna si era vista una foto in cui era visibile il suo polso con il braccialetto tipico che si assegna ai pazienti in procinto di sottoporsi ad una visita. Lo scatto ha ripreso alcuni angoli del nosocomio, come per esempio lo sfondo della stanza dove la star televisiva si trovava in ...

pdnetwork : Parità di stipendio tra donne e uomini? Per la destra la risposta è sempre stata no! Grazie al PD oggi l’Italia ha… - Avvenire_Nei : #Kabul. 'Io, sotto il burqa trattenuta dai taleban (uomini che non conoscono le donne)' - poliziadistato : Da domani al via gli #EuropeiNuoto2022 a Roma. Sono 58 gli italiani in gara, 34 uomini e 24 donne, di cui ben 29 at… - flow_ich : @sapphigrl @PasqualeMattia4 @borderborder_ @sapphigrl dall'alto della tua esperienza e indiscussa cultura, quale sa… - draghifacazzate : @danieleviotti @pdnetwork #iononvoto Da #Cottarelli a #aboubakarsoumahoro e #ilariacucchi l’Italia democratica e pr… -