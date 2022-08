Ultime Notizie – Uccide cucciolo di cane a bastonate, denunciato 77enne (Di mercoledì 10 agosto 2022) Avrebbe ucciso a bastonate un cucciolo di pastore maremmano in un fondo agricolo ad Aci Platani. Per questo la polizia di Acireale, nel catanese, ha denunciato un 77enne e strappato dalla stessa sorte altri due cagnolini. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena dai balconi di alcune abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i veterinari dell’Asp. Sulla vicenda è intervenuto il Coordinamento provinciale di Catania del Partito animalista italiano: “Quello che è successo nelle scorse ore ad Aci Platani – dice Patrick Battipaglia, dirigente del Pai – ci lascia interdetti. Un gesto assolutamente folle di una crudeltà inimmaginabile. Un atto brutale che noi condanniamo fermamente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Avrebbe ucciso aundi pastore maremmano in un fondo agricolo ad Aci Platani. Per questo la polizia di Acireale, nel catanese, haune strappato dalla stessa sorte altri due cagnolini. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena dai balconi di alcune abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i veterinari dell’Asp. Sulla vicenda è intervenuto il Coordinamento provinciale di Catania del Partito animalista italiano: “Quello che è successo nelle scorse ore ad Aci Platani – dice Patrick Battipaglia, dirigente del Pai – ci lascia interdetti. Un gesto assolutamente folle di una crudeltà inimmaginabile. Un atto brutale che noi condanniamo fermamente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

