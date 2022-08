Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Conte | “Io capolista in più collegi | ci metto la faccia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Giuseppesaràin più. “C’è l’ipotesi sul tavolo, sì, io cilae lo devo fare per primo rispetto alla comunità del M5S e anzi devo garantire che le persone che porteremo in parlamento siano degni rappresentanti e portavoce dei nostri principi e dei nostri valori. Quindi sicuramente i cittadini mi troveranno in più circoscrizioni per cercare di portare avanti i principi e i valori del movimento e garantire tutto questo”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, ospite oggi di 24 Mattino Estate su Radio 24. “Il fatto che alcuni compagni ci abbiano lasciato – sottolinea– dimostra la forza del Movimento 5 Stelle, vuol dire che chi resta condivide veramente principi e valori e se cambia idea è costretto ad andare ...