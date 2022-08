TEAMGROUP ELITE PLUS | nuove RAM DDR5 da 6000 MHz

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il leaderlancia le suedella gamma, si tratta delle. Sono in grado di raggiungere ampiamente iMHz, produttore di memorie leader a livello mondiale, continua a perseguire il progresso e si dedica a fornire soluzionisempre più avanzate ed aggiornate, per offrire frequenze più elevate agli utenti di tutto il mondo. Oggilancia la memoria per desktopcon un nuovo design del dissipatore di calore per aumentarne efficacemente l’affidabilità. Inoltre,annuncia una nuova frequenza di 6.000 MHz per le memorie, per aumentare ulteriormente le ...

Dopo avere trattato il lancio delle memorie RAM Corsair Vengeance RGB ad alte prestazioni , torniamo nel mondo dei kit DDR5 per parlare dell'ultimo lancio delle memoriePlus da 6.000 MHz con un dissipatore di calore ridisegnato per aumentare ulteriormente la sua affidabilità. Il produttore taiwanese, ricordiamo, è stato il primo brand a lanciare ...LeDDR5 - 5600 saranno disponibili su Amazon US a partire dal prossimo mese, ovvero luglio 2022 .non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità per il mercato europeo. TeamGroup svela memorie RAM DDR5 Elite: cambia design dissipatore di calore Il leader TEAMGROUP lancia le sue nuove DDR5 della gamma ELITE, si tratta delle PLUS. Sono in grado di raggiungere ampiamente i 6000 MHz.TeamGroup ha ufficialmente presentato i kit di memorie RAM DDR5 Elite ed Elite Plus con dissipatore di calore dal design rinnovato.