Sta per nascere il primo centro “puro” degli ultimi 30 anni? (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia è un Paese di centro, il consenso popolare per governare è là, nonostante il sistema politico sia bipolare. Il Paese è di vecchi, che non vogliono perdere i piccoli o tanti benefici acquisiti, e vogliono conservare, non fare rivoluzioni, di destra o sinistra. Anche i giovani sono legati mani e piedi a questo sistema per vecchi. Spesso vivono grazie alla casa, alla pensione, allo stipendio di mamma e papà. Gli unici giovani che vorrebbero cambiare le cose sono gli immigrati, ma quelli in genere non votano. Su questo centro, da destra o sinistra, si sono svolti due decenni di duelli tra Pd e Forza Italia. Romano Prodi, o Massimo D’Alema, o Matteo Renzi, nessuno di loro indossava panni radicali; né era radicale Silvio Berlusconi, artatamente in doppio petto, fisico e mentale. Verso questo centro correvano anche i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia è un Paese di, il consenso popolare per governare è là, nonostante il sistema politico sia bipolare. Il Paese è di vecchi, che non vogliono perdere i piccoli o tanti benefici acquisiti, e vogliono conservare, non fare rivoluzioni, di destra o sinistra. Anche i giovani sono legati mani e piedi a questo sistema per vecchi. Spesso vivono grazie alla casa, alla pensione, allo stipendio di mamma e papà. Gli unici giovani che vorrebbero cambiare le cose sono gli immigrati, ma quelli in genere non votano. Su questo, da destra o sinistra, si sono svolti due decenni di duelli tra Pd e Forza Italia. Romano Prodi, o Massimo D’Alema, o Matteo Renzi, nessuno di loro indossava pradicali; né era radicale Silvio Berlusconi, artatamente in doppio petto, fisico e mentale. Verso questocorrevano anche i ...

