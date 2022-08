Serena Williams-Bencic in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Wta Toronto 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Serena Williams dovrà vedersela con Belinda Bencic in occasione del secondo turno del torneo Wta 1000 di Toronto 2022. La tennista statunitense, icona di questo sport, ha sconfitto Nuria Parrizas Diaz all’esordio e il giorno dopo ha annunciato il suo ritiro programmato post-Us Open; si tratta quini di una delle ultime partite di Serena nel circuito professionistico, opposta all’ostica svizzera per un posto al terzo turno. Bencic si propone come favorita nel confronto di riferimento, considerata la migliore forma fisica rispetto all’avversaria, sebbene la grinta e il talento di Williams siano fattori da non sottovalutare mai. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV La sfida tra l’americana e l’elvetica si svolgerà durante la notte tra mercoledì 10 e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022)dovrà vedersela con Belindain occasione del secondo turno del torneo Wta 1000 di. La tennista statunitense, icona di questo sport, ha sconfitto Nuria Parrizas Diaz all’esordio e il giorno dopo ha annunciato il suo ritiro programmato post-Us Open; si tratta quini di una delle ultime partite dinel circuito professionistico, opposta all’ostica svizzera per un posto al terzo turno.si propone come favorita nel confronto di riferimento, considerata la migliore forma fisica rispetto all’avversaria, sebbene la grinta e il talento disiano fattori da non sottovalutare mai. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV La sfida tra l’americana e l’elvetica si svolgerà durante la notte tra mercoledì 10 e ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS: SERENA WILLIAMS PREANNUNCIA IL RITIRO. GIOCHERÀ IL PROSSIMO US OPEN #SkySport #SerenaWilliams #Tennis #UsOpen #SkyTennis - WeAreTennisITA : Dopo gli #USOpen non vedremo più in campo Serena Williams ?? Arriva il momento dell'addio per la campionessa america… - RadioSportiva : «Mi gusterò queste prossime, poche settimane. Poi mi concentrerò sull'essere mamma, sui miei obiettivi spirituali e… - Rebecca07366628 : RT @perchetendenza: 'Serena Williams': Perché ha reso noto che si ritirerà dal tennis dopo gli US Open di settembre - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Serena Williams all’addio, così ha rivoluzionato il tennis «Le ragazze possono essere come vogliono» -