"Sei sorelle": cosa va in onda sulla Rai, choc all'ora del tè (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il problema non è tanto ideologico, quanto cronologico. Come è possibile che nella cattolicissima Spagna di inizio Novecento le donne erano tanto libertine e addirittura si abbandonassero ad amori lesbo? Ok, parliamo di fiction, ma non sarebbe opportuna un po' più di congruenza storica? E poi: siamo davvero sicuri che oggi portare storie omosessuali in tv, prevedere citare Lgbt a sottrarsi dal tema e dalla trama, sia un'operazione necessaria per promuovere la solita questione dei diritti, dell'inclusione, del no alle discriminazioni? Non è piuttosto una trita, e ormai stucchevole, forma di conformismo alla necessità di promuovere i diritti della comunità gay che, vivaddio, ormai sono ampiamente acquisiti? Lecito porsi questi interrogativi guardando la fiction tv su RaiUno Sei sorelle, che racconta la storia appunto di sei sorelle, le Silva, che ...

