Sampdoria, occhi su un ex Juve: i blucerchiati vogliono riportare in Italia Lemina (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Sampdoria ha una nuova idea di mercato. I blucerchiati, alla ricerca di un centrocampista, starebbero pensando di riportare in Italia una... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laha una nuova idea di mercato. I, alla ricerca di un centrocampista, starebbero pensando diinuna...

sportli26181512 : Sampdoria, occhi su un ex Juve: i blucerchiati vogliono riportare in Italia Lemina: La Sampdoria ha una nuova idea… - ZonaBianconeri : RT @SampNews24: Calciomercato #Sampdoria, occhi su un ex #Juventus: trattativa ben avviata - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, occhi su un ex #Juventus: trattativa ben avviata - CalcioNews24 : La #Sampdoria mette gli occhi su #Lemina ?? - grifato_in : @Adelina728 @PowerBaldax @MacronSports @sampdoria Tutti sti colori fanno male agli occhi -