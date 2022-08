Nuova sfida per Danilo Petrucci: correrà nell'Endurance Series con Ducati (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è un segreto che Danilo Petrucci sia uno dei piloti più versatili in assoluto. Poche settimane dopo aver concluso la propria avventura in MotoGP, si è cimentato nella Dakar ed è ora impegnato nel ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è un segreto chesia uno dei piloti più versatili in assoluto. Poche settimane dopo aver concluso la propria avventura in MotoGP, si è cimentatoa Dakar ed è ora impegnato nel ...

peugeotitalia : La Sfera sfida la gravità per far girare Nuova #Peugeot408 #PlugInHybrid in ogni posizione. Così da poter ammirare… - sportli26181512 : Juve, Allegri prepara il debutto col Sassuolo: sfida Fagioli-Miretti a centrocampo: La Juve aspetta Kostic dal merc… - marajukebox : @juventinovero16 Nuova sfida con Allegri is coming... - SilvioMostacci : In bocca al lupo Prof. @CottarelliCPI per questa sua nuova sfida. Sono certo che saprà portare enorme valore all'in… - apoi_uffstampa : La pandemia ha dato nuovo valore alle vacanze, a quel momento di cambiamento dalla solita routine. Come può una bu… -