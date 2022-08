Mekies su Leclerc e Sainz | ' Troppi errori? Entrambi hanno avuto alti e bassi'

rnaudmeunier : RT @automotorinews: ??? #F1, Laurent Mekies difende #Leclerc e #Sainz dalle critiche ??? 'Entrambi questi ragazzi hanno avuto alti e bassi i… - automotorinews : ??? #F1, Laurent Mekies difende #Leclerc e #Sainz dalle critiche ??? 'Entrambi questi ragazzi hanno avuto alti e bas… - infoitsport : Mekies: “Leclerc, Sainz e Binotto sanno resettare e ripartire con il sorriso” - MarianoFroldi : #Mekies: “Leclerc, Sainz e #Binotto sanno resettare e ripartire con il sorriso” Spero che Mekies non si riferisca a… - FormulaPassion : #F1 | Il direttore sportivo della Ferrari ha voluto parlare dell'atmosfera che si respira nel team -

Gli errori, i problemi tecnici, le ulra di disperazione e la rabbia. Charlesnel GP di Francia ha dovuto fare i conti con la più grande difficoltà di questo Mondiale 2022 . Mai come a Le Castellet il suo ritiro, proprio quando era al comando della gara, potrebbe aver ...Laurent, direttore sportivo del team di Maranello, ha però respinto qualsiasi critica al proprio pilota: ' Non direi chesia un po' più emotivo di Sainz. Entrambi questi ragazzi hanno ... Mekies: “Leclerc non è più emotivo di Sainz” Charles Leclerc ha concluso la prima parte di stagione con un ritardo di ben 80 punti dal rivale, nonché leader della classifica iridata, Max Verstappen.Un gap sul quale pesano anche alcuni errori, Im ...Quanto accaduto al Paul Ricard, con Charles Leclerc finito fuori pista mentre si trovava in testa alla classifica, ha suscitato numerose discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Il monegasco ...