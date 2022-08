Mediaset, ecco quando ripartiranno i programmi più attesi di Canale 5 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mediaset vuole bruciare le tappe. Il palinsesto della prossima stagione è pronto. ecco quando riprenderanno i programmi più amati dai telespettatori. Non sarà una stagione come le altre. E le avvisaglie arrivano da più lontano. La situazione politica nazionale che ha portato all’improvvisa caduta del governo presieduto da Mario Draghi, ha provocato una scossa che si è ripercossa immediatamente, e pesantemente, anche nell’ambito della televisione. Logo-Mediaset-Altranotizia.it – (Fonte: Google)Le elezioni politiche anticipate, fissate per la giornata del 25 settembre, ha di fatto obbligato le diverse reti televisive ad anticipare, a loro volta, le date di inizio di molti programmi. La partenza anticipata riguarderà principalmente i programmi di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022)vuole bruciare le tappe. Il palinsesto della prossima stagione è pronto.riprenderanno ipiù amati dai telespettatori. Non sarà una stagione come le altre. E le avvisaglie arrivano da più lontano. La situazione politica nazionale che ha portato all’improvvisa caduta del governo presieduto da Mario Draghi, ha provocato una scossa che si è ripercossa immediatamente, e pesantemente, anche nell’ambito della televisione. Logo--Altranotizia.it – (Fonte: Google)Le elezioni politiche anticipate, fissate per la giornata del 25 settembre, ha di fatto obbligato le diverse reti televisive ad anticipare, a loro volta, le date di inizio di molti. La partenza anticipata riguarderà principalmente idi ...

__goodasgold : RT @irekbos: Ecco che ora si scandalizzano e si indignano perché Mediaset,manda in onda il concerto di un artista che è uscita da un progra… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mediaset – Il Napoli pensa al dopo Fabian Ruiz, c’è anche la pista Ndom… - AmoAle7 : RT @irekbos: Ecco che ora si scandalizzano e si indignano perché Mediaset,manda in onda il concerto di un artista che è uscita da un progra… - michelagiacco : RT @irekbos: Ecco che ora si scandalizzano e si indignano perché Mediaset,manda in onda il concerto di un artista che è uscita da un progra… - matteocarbone0_ : RT @irekbos: Ecco che ora si scandalizzano e si indignano perché Mediaset,manda in onda il concerto di un artista che è uscita da un progra… -