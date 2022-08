Masters 1000 Montreal, Kyrgios è inarrestabile: rimonta vincente su Medvedev (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo Carlos Alcaraz, secondo favorito del seeding, il Masters 1000 di Montreal nel giro di poche ore perde anche la prima testa di serie del torneo. Nel big match del giorno continua l’incredibile estate di Nick Kyrgios, che dopo la finale a Wimbledon e il trionfo a Washington si prende anche il lusso di eliminare il numero uno del mondo Daniil Medvedev. Il vecchio Nick dopo aver perso un primo set in cui fino al tie break aveva concesso le briciole, avrebbe probabilmente mollato un pò la presa a inizio secondo e si sarebbe avviato verso una dignitosa sconfitta. Ma non il Kyrgios formato 2022, che invece reagisce sin dal primo game del secondo parziale, dove ottiene il break, e da lì non si volta più indietro: 6-4 nel secondo, 6-2 nel terzo e decisivo parziale. E’ al terzo turno, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo Carlos Alcaraz, secondo favorito del seeding, ildinel giro di poche ore perde anche la prima testa di serie del torneo. Nel big match del giorno continua l’incredibile estate di Nick, che dopo la finale a Wimbledon e il trionfo a Washington si prende anche il lusso di eliminare il numero uno del mondo Daniil. Il vecchio Nick dopo aver perso un primo set in cui fino al tie break aveva concesso le briciole, avrebbe probabilmente mollato un pò la presa a inizio secondo e si sarebbe avviato verso una dignitosa sconfitta. Ma non ilformato 2022, che invece reagisce sin dal primo game del secondo parziale, dove ottiene il break, e da lì non si volta più indietro: 6-4 nel secondo, 6-2 nel terzo e decisivo parziale. E’ al terzo turno, ...

