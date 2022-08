Lokomotiv Mosca, interesse per Lihadji (Di mercoledì 10 agosto 2022) Come riportato da L'Equipe, la Lokomotiv Mosca sarebbe interessata a Lihadji del Lille. Il classe 2002 però non stravede per la squadra... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Come riportato da L'Equipe, lasarebbe interessata adel Lille. Il classe 2002 però non stravede per la squadra...

sportli26181512 : Atalanta: Miranchuk è già a Torino: Aleksej Miranchuk lascia l'Atalanta. Il trequartista russo (classe 1995 ex Loko… - Bennu987 : @murogranata Per una volta Gasp non c'entra, il problema è la difficoltà a pagare commissioni alla Lokomotiv Mosca… - Bennu987 : @ToroFcfan Gasperini ieri ha detto che è stato Percassi a dar la colpa a lui ma in realtà il problema è di commissi… - AntoDamiano1996 : Le altre partite andarono in onda sulla Rai, e se Lokomotiv Mosca-Juventus e Parma-Degerfors ebbero anche la telecr… - Le_Nfl : @StefanoFrige @CucchiRiccardo Riguardati quelle due partite e giudica. Contro Lokomotiv Mosca e Milan. In quelle p… -

Atalanta: Miranchuk è già a Torino Commenta per primo Aleksej Miranchuk lascia l'Atalanta . Il trequartista russo (classe 1995 ex Lokomotiv Mosca) è già a Torino, dove domani (giovedì) effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto col club granata del presidente Cairo. La formula del trasferimento è quella del ... Kvaratskhelia: 'Napoli è bellissima, ne sono rimasto impressionato! Vi racconto della chiamata del club...' In seguito sono passato al Rustavi e poi sono andato in Russia, nel Lokomotiv Mosca. Poi ho giocato nel Rubin Kazan, sempre nella prima serie russa. Quindi sono tornato in Georgia, nella Dinamo ... TUTTO mercato WEB Torino, il nuovo centrocampista è già in città: domani le visite mediche! Vlasic Torino West Ham. Attraverso il suo profilo Twitter, infatti, Fabrizio Romano ha segnalato che il centrocampista croato è già arrivato a Torino. La trattativa è stata definita sulla base di un p ... La Russia farà le Spartakiadi Esclusa dalle competizioni internazionali a causa della guerra con l'Ucraina, la squadra femminile russa giocherà un torneo contro club locali per non sprecare la stagione. Con il nome di Sirius, la s ... Commenta per primo Aleksej Miranchuk lascia l'Atalanta . Il trequartista russo (classe 1995 ex) è già a Torino, dove domani (giovedì) effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto col club granata del presidente Cairo. La formula del trasferimento è quella del ...In seguito sono passato al Rustavi e poi sono andato in Russia, nel. Poi ho giocato nel Rubin Kazan, sempre nella prima serie russa. Quindi sono tornato in Georgia, nella Dinamo ... Nuovo colpo per il Nizza: a un passo il giovane Beka Beka del Lokomotiv Mosca Vlasic Torino West Ham. Attraverso il suo profilo Twitter, infatti, Fabrizio Romano ha segnalato che il centrocampista croato è già arrivato a Torino. La trattativa è stata definita sulla base di un p ...Esclusa dalle competizioni internazionali a causa della guerra con l'Ucraina, la squadra femminile russa giocherà un torneo contro club locali per non sprecare la stagione. Con il nome di Sirius, la s ...