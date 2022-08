Il barbecue portatile per realizzare ottime grigliate in ogni momento

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In estate trascorriamo molto tempo in giardino o all'aria aperta in compagnia dei nostri cari. Oltre ai

... prima di rimuoverli assicuratevi che siano totalmente spenti e ben freddi: basta davvero poco a far partire un incendio Posizionare unPrima di accendere un......sia totalmente spento e che il carbone sia freddo prima di pulirlo Avere vicino alla zona cottura un secchio della sabbia e un tubo per l'irrigazione Dove posizionare il...Gli esperti lo avevano previsto estate sarebbe uno dei "più complicati degli ultimi anni" in termini di calore e incendi boschivi significa. Non hanno ...L'estate, caldo permettendo, è il momento migliore per godersi il terrazzo, il giardino, la piscina e perché no, il barbecue! Gli esperti di Westwing consigliano come progettare un'area adatta per la ...