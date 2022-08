Gianmarco Tamberi: “I test non sono un successo, ma gli Europei non sono preclusi: in 7-8 giorni cambia tutto” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gianmarco Tamberi ha faticato nella tappa di Diamond League a Montecarlo. Il Campione Olimpico di salto in alto non riesce a decollare nel Principato di Monaco e conclude soltanto all’ottavo posto questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il marchigiano ha superato 2.20 metri al secondo tentativo e poi ha commesso tre nulli a 2.25. Gianmarco Tamberi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Mi aspettavo un altro tipo di prestazione e mi dispiace per le tantissime persone venute a sostenermi. Oggi ero molto stanco, mi sentivo svuotato, non ho recuperato a pieno dalla gara di lunedì in Ungheria ma non credo che questa serata precluderà la mia partecipazione agli Europei. Per quanto non mi sentissi bene già dal riscaldamento, ho voluto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha faticato nella tappa di Diamond League a Montecarlo. Il Campione Olimpico di salto in alto non riesce a decollare nel Principato di Monaco e conclude soltanto all’ottavo posto questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il marchigiano ha superato 2.20 metri al secondo tentativo e poi ha commesso tre nulli a 2.25.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Mi aspettavo un altro tipo di prestazione e mi dispiace per le tantissime persone venute a sostenermi. Oggi ero molto stanco, mi sentivo svuotato, non ho recuperato a pieno dalla gara di lunedì in Ungheria ma non credo che questa serata precluderà la mia partecipazione agli. Per quanto non mi sentissi bene già dal riscaldamento, ho voluto ...

