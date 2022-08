Damsgaard-Brentford è ufficiale! I dettagli dell’operazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Secondo Fabrizio Romano, la trattativa Damsgaard-Brentford è conclusa, con la Sampdoria che incasserà una cifra pari a 15 milioni di euro. Il ragazzo ha superato le visite mediche e adesso si aspettano solo i comunicati ufficiali delle due società per ufficializzare la trattativa. Damsgaard Sampdoria Brentford CalciomercatoIl 22enne firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con il club inglese. Lascia la Sampdoria dopo 49 presenze tra Serie A e Coppa Italia con un bottino di 2 gol e 4 assist, in cerca di riscatto dopo una stagione falcidiata dagli infortuni fisici. Calogero Andrea Bellavia Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Secondo Fabrizio Romano, la trattativaè conclusa, con la Sampdoria che incasserà una cifra pari a 15 milioni di euro. Il ragazzo ha superato le visite mediche e adesso si aspettano solo i comunicati ufficiali delle due società per ufficializzare la trattativa.SampdoriaCalciomercatoIl 22enne firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con il club inglese. Lascia la Sampdoria dopo 49 presenze tra Serie A e Coppa Italia con un bottino di 2 gol e 4 assist, in cerca di riscatto dopo una stagione falcidiata dagli infortuni fisici. Calogero Andrea Bellavia

