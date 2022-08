Como vs Cagliari: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sabato 13 agosto allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como alle ore 20.45 si affrontano Como vs Cagliari. La squadra di Liverani riparte da Como la scalata per una rapida risalita nella massima serie. Como vs Cagliari: da dove iniziamo Como La squadra di Gattuso riparte dalla sconfitta di larga musura in coppa contro lo Spezia. Il calcio d’inizio della serie cadetta vede sul versante opposto la squadra di Liverani retrocessa dalla massima serie, una sfida non del tutto semplice anche se giocata di fronte il proprio pubblico. Nella sfida di coppa valida per il secondo turno di Coppa Italia contro lo Spezia, Gattuso opta per il 3-5-2 con Kabashi e Blanco mezzale a supporto della coppia d’attacco Cerri-Mancuso. Il Como va in vantaggio al 14’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sabato 13 agosto allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” dialle ore 20.45 si affrontanovs. La squadra di Liverani riparte dala scalata per una rapida risalita nella massima serie.vs: da dove iniziamoLa squadra di Gattuso riparte dalla sconfitta di larga musura in coppa contro lo Spezia. Il calcio d’inizio della serie cadetta vede sul versante opposto la squadra di Liverani retrocessa dalla massima serie, una sfida non del tutto semplice anche se giocata di fronte il proprio pubblico. Nella sfida di coppa valida per il secondo turno di Coppa Italia contro lo Spezia, Gattuso opta per il 3-5-2 con Kabashi e Blanco mezzale a supporto della coppia d’attacco Cerri-Mancuso. Ilva in vantaggio al 14’ ...

