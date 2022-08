Agenzia_Ansa : Clima, i ghiacciai alpini si riducono 'a ritmo inimmaginabile, più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, las… - pin_klo : RT @Radio1Rai: ??#Clima Oltre 200 i #ghiacciai alpini già scomparsi da fine '800: 'Un ritmo inimmaginabile' per Legambiente. Il cosiddetto z… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Clima, i ghiacciai alpini si riducono 'a ritmo inimmaginabile, più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, lasciando… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Clima, i ghiacciai alpini si riducono 'a ritmo inimmaginabile, più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, lasciando… - claudia_b66 : RT @Legambiente: Clima: 200 ghiacciai alpini scomparsi da fine Ottocento Parte la terza edizione della 'Carovana' Legambiente -

La denuncia arriva da Legambiente: i ghiacciai alpini si riducono 'a ritmo inimmaginabile' e le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media ...... così i ghiacciai si riducono a ritmo inimmaginabile e più disono quelli già scomparsi da fine ... in coerenza con l'Accordo di Parigi e di dotarsi di un piano di adattamento alper tutelare ... Clima, 200 ghiacciai alpini scomparsi da fine Ottocento | Sulle Alpi svizzere zero termico a oltre 5mila metri Campagna itinerante di Legambiente e Comitato glaciologico italiano. Più di 200 sono già spariti da fine Ottocento e nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla medi ...L’allarme di Legambiente, che lancia con il comitato glaciologico italiano la terza edizione della “Carovana dei Ghiacciai”: uno studio in 5 tappe sull’arco alpino da Val D’Aosta a Friuli Venezia Giul ...