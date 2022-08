Camila Giorgi scala il ranking WTA: la nuova classifica con gli ottavi a Toronto e le proiezioni future (Di mercoledì 10 agosto 2022) Camila Giorgi prosegua la propria cavalcata al torneo WTA 1000 di Toronto e si qualifica con grandissima personalità agli ottavi di finale della competizione sul cemento canadese. Dopo aver travolto la britannica Emma Raducanu all’esordio nel tabellone, la marchigiana ha liquidato in due set la quotata belga Elise Mertens e ora se la dovrà vedere contro la vincente del derby statunitense tra Jessica Pegula e Asia Muhammad. Si tratta di un torneo determinante per Camila Giorgi in ottica ranking WTA, poiché in questa settimana deve difendere i 900 punti raccolti l’anno scorso a Montreal. Ha iniziato la settimana da numero 70 al mondo, 41 posizioni indietro rispetto al lunedì precedente. Grazie al successo odierno l’azzurra si è portata a quota 894 punti, virtualmente al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)prosegua la propria cavalcata al torneo WTA 1000 die si qualifica con grandissima personalità aglidi finale della competizione sul cemento canadese. Dopo aver travolto la britannica Emma Raducanu all’esordio nel tabellone, la marchigiana ha liquidato in due set la quotata belga Elise Mertens e ora se la dovrà vedere contro la vincente del derby statunitense tra Jessica Pegula e Asia Muhammad. Si tratta di un torneo determinante perin otticaWTA, poiché in questa settimana deve difendere i 900 punti raccolti l’anno scorso a Montreal. Ha iniziato la settimana da numero 70 al mondo, 41 posizioni indietro rispetto al lunedì precedente. Grazie al successo odierno l’azzurra si è portata a quota 894 punti, virtualmente al ...

WeAreTennisITA : Una grande Camila a Toronto ?? La campionessa in carica del 1000 canadese batte Emma Raducanu per 7-6 6-2, a tratti… - Eurosport_IT : SUPER SUPER CAMILA! ?????? Giorgi elimina in due set Emma Raducanu (campionessa in carica degli US Open) e accede al… - SuperTennisTv : Grande Camila! ?? #Giorgi sconfigge in due set Raducanu e al prossimo turno affronterà Mertens #tennis | #NBO22… - Stefaniaugo77 : RT @GeorgeSpalluto: 10 agosto 2021 10 agosto 2022 Dal 63 75 a Montreal, al 63 75 a Toronto A esattamente 365 giorni di distanza, Camila G… - GeorgeSpalluto : 10 agosto 2021 10 agosto 2022 Dal 63 75 a Montreal, al 63 75 a Toronto A esattamente 365 giorni di distanza, Cami… -