Amici 21, LDA terzo incomodo: ecco con chi è in vacanza il cantante (Di mercoledì 10 agosto 2022) LDA, Albe e Serena sono di nuovo insieme. La reunion estiva dei tre concorrenti di Amici trasmette grande spensieratezza. Attraverso un semplice post sui social, i tre lasciano partecipare il proprio pubblico di questo piacevole incontro e ne approfittano per interagire, ponendo qualche domanda interessante su come vivere i momenti estivi senza preoccupazioni. LDA, Albe e Serena sono tre delle star di Amici 2021, il seguitissimo talent show condotto da Maria De Filippi. Alberto La Malfa, in arte Albe, è un cantante che ha già all'attivo alcuni singoli. La sua passione è il cantautorato ma non disdegna le sonorità digitali. Luca D'Alessio, in arte LDA, si è avvicinato alla musica ascoltando Jovanotti e Celentano ma anche Justin Bieber. Ad Amici ha riscosso grande successo e ha già vinto un Disco d'oro. Serena Carella, ...

