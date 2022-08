Vuelta a Espana 2022, ci sarà Vincenzo Nibali: l’obiettivo è lasciare il segno con una tappa (Di martedì 9 agosto 2022) Tra dieci giorni, il 19 agosto, la Vuelta a Espana 2022 muoverà i suoi primi passi dai Paesi Bassi ed in particolare da Utrecht. Tra i tanti motivi d’interesse dell’ultimo Grande Giro stagionale, c’è ovviamente la presenza di Vincenzo Nibali, soprattutto alla luce dell’annuncio fatto durante il Giro d’Italia, secondo il quale questa sarà la sua ultima stagione da corridore. La Vuelta 2022 dovrebbe dunque essere l’ultima grande corsa di tre settimane nella sfavillante carriera del siciliano. In Spagna, dove nel 2010 vinse il primo dei quattro Grandi Giri messi in bacheca, il cerchio è destinato a chiudersi 12 anni dopo. La sua ultima corsa sarà probabilmente il Lombardia di ottobre, ma l’ultima volta in una corsa a tappe ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Tra dieci giorni, il 19 agosto, lamuoverà i suoi primi passi dai Paesi Bassi ed in particolare da Utrecht. Tra i tanti motivi d’interesse dell’ultimo Grande Giro stagionale, c’è ovviamente la presenza di, soprattutto alla luce dell’annuncio fatto durante il Giro d’Italia, secondo il quale questala sua ultima stagione da corridore. Ladovrebbe dunque essere l’ultima grande corsa di tre settimane nella sfavillante carriera del siciliano. In Spagna, dove nel 2010 vinse il primo dei quattro Grandi Giri messi in bacheca, il cerchio è destinato a chiudersi 12 anni dopo. La sua ultima corsaprobabilmente il Lombardia di ottobre, ma l’ultima volta in una corsa a tappe ...

