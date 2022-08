Vittorio Sgarbi multato in Svizzera: "Non torno più", ecco cos'ha combinato (Di martedì 9 agosto 2022) Vittorio Sgarbi fa sempre parlare di sé anche se non sempre per rivolgergli attestati di stima. Ultimamente, poi, pare che sia incorso in un inconveniente che ha attirato nuovamente l’attenzione su di lui Recentemente si è molto parlato di Vittorio Sgarbi per quello che ha dichiarato su sua figlia Evelina. A quanto pare, infatti, non ha preso assolutamente ben il suo rifiuto al GF Vip. In molti sui social, però, si sono spesi in parole di sostegno per la ragazza. Vittorio, allora, ha recentemente pubblicato un video in cui si è spiegato meglio. Il critico sostiene di aver apprezzato, in realtà, il rifiuto che Evelina ha presentato agli autori del GF. La partecipazione a quel reality, effettivamente, avrebbe potuto inficiare sulla reputazione della ragazza ed ha dichiarato che la sua non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022)fa sempre parlare di sé anche se non sempre per rivolgergli attestati di stima. Ultimamente, poi, pare che sia incorso in un inconveniente che ha attirato nuovamente l’attenzione su di lui Recentemente si è molto parlato diper quello che ha dichiarato su sua figlia Evelina. A quanto pare, infatti, non ha preso assolutamente ben il suo rifiuto al GF Vip. In molti sui social, però, si sono spesi in parole di sostegno per la ragazza., allora, ha recentemente pubblicato un video in cui si è spiegato meglio. Il critico sostiene di aver apprezzato, in realtà, il rifiuto che Evelina ha presentato agli autori del GF. La partecipazione a quel reality, effettivamente, avrebbe potuto inficiare sulla reputazione della ragazza ed ha dichiarato che la sua non ...

disinformatico : Le persone normali prendono le multe quando violano il codice della strada. Sgarbi chiama l'ambasciatore.… - repubblica : Vittorio Sgarbi prende una multa in Svizzera per aver usato il lampeggiante: 'Qui non ci torno più' - MediasetTgcom24 : Svizzera, superava le auto in coda con il lampeggiante: multato Vittorio Sgarbi #vittoriosgarbi - redspecial911 : RT @Gazzettino: #vittorio sgarbi multato in #svizzera per l'uso del lampeggiante: «In Stato di fermo al confine. Un abuso. Solo falsità e p… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, superava le auto in coda con il lampeggiante: multato Vittorio Sgarbi #vittoriosgarbi -