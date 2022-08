Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 20:30 (Di martedì 9 agosto 2022) Viabilità DELL’ 9 AGOSTO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI POTATURA IN VIA PRENESTINA FINO A VENERDÌ 12 AGOSTO E’ CHIUSA AL TRAFFICO LA SEDE TRANVIARIA DI VIA PRENESTINA TRA LARGO PRENESTE E PIAZZALE PRENESTINO. MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 5-14 E 19 LAVORI IN CORSO CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA FERROVIA METRomaRE (Roma-LIDO) IN QUESTO CASO SI TRATTA DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022)DELL’ 9 AGOSTOORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI POTATURA IN VIA PRENESTINA FINO A VENERDÌ 12 AGOSTO E’ CHIUSA AL TRAFFICO LA SEDE TRANVIARIA DI VIA PRENESTINA TRA LARGO PRENESTE E PIAZZALE PRENESTINO. MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 5-14 E 19 LAVORI IN CORSO CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA FERROVIA METRE (-LIDO) IN QUESTO CASO SI TRATTA DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ...

