Ucraina, Parolin: “Armi? Se attaccati, popoli hanno diritto di difendersi” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “La Chiesa segue l’esempio del suo Signore: crede nella pace, lavora per la pace, lotta per la pace, testimonia la pace e cerca di costruirla. In questo senso è pacifista”. E’ quanto afferma il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin in una intervista a Limes. Sul ricorso alle Armi precisa che “il catechismo della Chiesa cattolica prevede la legittima difesa. I popoli hanno il diritto di difendersi, se attaccati. Ma questa legittima difesa armata va esercitata all’interno di alcune condizioni che lo stesso catechismo enumera: che tutti gli altri mezzi per porre fine all’aggressione si siano dimostrati impraticabili o inefficaci; che vi siano fondate ragioni di successo; che l’uso delle Armi non provochi mali e disordini più gravi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “La Chiesa segue l’esempio del suo Signore: crede nella pace, lavora per la pace, lotta per la pace, testimonia la pace e cerca di costruirla. In questo senso è pacifista”. E’ quanto afferma il cardinale Segretario di Stato Pietroin una intervista a Limes. Sul ricorso alleprecisa che “il catechismo della Chiesa cattolica prevede la legittima difesa. Iildi, se. Ma questa legittima difesa armata va esercitata all’interno di alcune condizioni che lo stesso catechismo enumera: che tutti gli altri mezzi per porre fine all’aggressione si siano dimostrati impraticabili o inefficaci; che vi siano fondate ragioni di successo; che l’uso dellenon provochi mali e disordini più gravi di ...

